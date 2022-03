Polizeiruf Magdeburg: Claudia Michelsen ermittelt in Barby

Barby - Normalerweise geht es in der Einheitsgemeinde beschaulich zu. Das soll nicht heißen, dass in der 8 000 Einwohner Stadt kulturell nichts passiert. Ganz im Gegenteil. Doch was die Verbrecherjagd angeht, ist es glücklicherweise sehr ruhig am Städtchen am Elbe-Saale-Winkel. Das ändert sich nun! Seien sie beruhigt, die Kriminalität kommt nur fiktiv nach Barby. Der MDR dreht für eine neue Episode des Polizeirufs 110 aus Magdeburg vor den Toren Barbys. In Magdeburg blockieren die Dreharbeiten einen beliebten Parkplatz.