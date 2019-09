Ein 68-jähriger Motorradfahrer wurde am Sonntag bei einem Unfall auf der Magdeburger Straße verletzt.

Plötzky l Ein 68-jähriger Motorradfahrer wurde am Sonntag bei einem Unfall auf der Magdeburger Straße verletzt. Bisher vorliegenden Aussagen zufolge hatte der Rentner am Kreuzungsbereich zur B246a angehalten und war im Begriff, nach links in Richtung Gommern abzubiegen. Hierbei kam es zum Unfall mit einem sich bereits auf der B246a befindlichen Motorradfahrer. Dieser Motorradfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Gommern fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Rentner verletzte sich an der rechten Schulter.

Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizei des Salzlandkreises. Sie erreichen sie telefonisch unter (0 34 71) 37 90.