Pömmelte: Ringreiten beim Dorffest ist das Highlight

Bei allerschönstem Spätsommerwetter wurde am Wochenende das 164. Pömmelter Ringreiten gefeiert. Es ist alle Jahre wieder in das Dorffest eingebunden, das auf der Wiese hinter der alten Schule stattfindet.

Pömmelte - Es mag erstens am Wetter, zweitens aber auch an den gelockerten Coronabestimmungen gelegen haben, dass so viele Zuschauer das 164. Pömmelter Ringreiten verfolgten. Die Organisatoren um die Interessengemeinschaft Ringreiten hatten dann auch alle Hände voll zu tun, um das Fest am Laufen zu halten. Wobei die Registrierung der Besucher nur ein Punkt war.