Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber BFC Preussen vor 20 Zuschauern gegen den VFC Plauen mit einem souveränen 7:1 (4:0) durch.

Berlin/MTU. Die Berliner haben am Sonntag dem Gegner aus Plauen ganze sieben Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 7:1 (4:0) gingen sie vom Platz.

Arijan Emini (BFC Preussen) netzte nur sechs Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Jasin Abou-Chaker den Ball ins Netz (12.).

BFC Preussen baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 12

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von . Dayvin Rehberg konnte in Minute 38 einnetzen, Dayvin Rehberg in Minute 40, Rehberg legte in Minute 50 nach und Dayvin Rehberg traf in Minute 50. Es lief nicht gut für den VFC Plauen. In Minute 69 gelang es Spieler Nummer 7 noch, die Ehre der Plauener zu retten, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Spielstand 6:1 für den BFC Preussen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.06.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 26

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Adem Demir den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 7:1 ausbaute (88.). Damit war der Triumph der Berliner entschieden. Die Berliner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: BFC Preussen – VFC Plauen

BFC Preussen: Saatci – Klimpke (58. Dworzynski), Abou-Chaker (46. Mücke), Taskiran (58. Körber), Xydias (58. Tuncer), Rehberg, Emini (63. Demir), Simao (58. Isik), Daskan, Yildirim, Rmieh

VFC Plauen: – Langer, Tauscher, Bammler, Burdusudis, Liebig, Plank, (78. Poliakov), (46. Gönül)

Tore: 1:0 Arijan Emini (6.), 2:0 Jasin Abou-Chaker (12.), 3:0 Dayvin Rehberg (38.), 4:0 Dayvin Rehberg (40.), 5:0 Vico Mücke (50.), 6:0 Dayvin Rehberg (62.), 6:1 Elias Burdusudis (69.), 7:1 Adem Demir (88.); Schiedsrichter: David Isaias Petzak (Berlin); Assistenten: Anton Winter, Kevin Sonder; Zuschauer: 20