Für den VFC Plauen endete der 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den Berliner SC mit 2:3 (1:2).

Gleich nach Anpfiff schoss Mirac Balsüzen das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (4.). Die Berliner konterten kurz darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Spieler Nummer 9 der Torschütze (12.).

VFC Plauen und Berliner SC – 1:1 in Minute 12

In der Spielminute 33 griff der Schiri in die Tasche. Der VFC Plauen musste einmal Gelb hinnehmen. Tor Nummer drei schoss Lennox Thormann für Berlin (35.). Es blieb spannend. Elias Burdusudis traf für Plauen (71). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 7

In der 90. Minute gelang es Thormann, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit der Berliner Mannschaft den Sieg zu bescheren (90.). Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – Berliner SC

VFC Plauen: Teufel – Schulz, Liebig, Petzold, Tiepner (84. Blank), Plank, Wunderlich (46. Zapf), Burdusudis

Berliner SC: Ahmad – Koomson (78. Waldeck), Thormann, Okpalaike (83. Lorenz), Dogan, Gültekin (78. Zhu), Balsüzen (63. Munajjed), Rehfeld

Tore: 0:1 Mirac Balsüzen (4.), 1:1 (12.), 1:2 Lennox Thormann (35.), 2:2 Elias Burdusudis (71.), 2:3 Lennox Thormann (90.); Schiedsrichter: Christian Schlömann (Oelsnitz/Erzgeb.); Assistenten: Marc Jünger, Daniel Dommer; Zuschauer: 62