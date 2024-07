Pömmelte. - Es war vor vier Jahren ein „gefundenes Fressen“ für die Medien, als Landesarchäologe Harald Meller ein Tongefäß präsentierte und dabei von einem „prähistorischen Kühlschrank“ sprach. Ein „Kühlschrank“ in der Bronzezeit – was für eine Schlagzeile! Gemeint war ein Tongefäß, das nur wenige Schritte von einem Wohn-Langhaus des Ringheiligtums in einer begehbaren Grube eingegraben wurde. Das geschah vor rund 3.700 Jahren. Aufbewahrt wurden darin praktischerweise in kühler Erde Lebensmittel. Welche das waren, lässt sich durch das sogenannte Lipide-Verfahren nachweisen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.