Veranstaltung Pretzien: Das bieten Wintermarkt und Weihnachtstauchen am Streinbruchsee

Am 2. Dezember ist es wieder soweit: An der Tauchbasis am Steinbruchsee in Pretzien findet wieder das traditionelle Weihnachtstauchen statt. Zudem lockt ein Wintermarkt für Groß und Klein.