Am Nieberg war über etliche Jahre ein großes Streitthema in etlichen Bürgerversammlungen im Schönebecker Ortsteil. Nun könnte Oberbürgermeister Bert Knoblauch gute Nachrichten verkünden.

Wasser im Keller ist in Felgeleben ein widerkehrendes Problem. 2024 kehrte das Problem wieder wie hier im Keller von Gerald Stamm. Eine ähnliche Situation soll in Pretzien vermieden werden.

Pretzien. - Die Bürgerversammlung am späten Dienstagabend begann Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) mit einer guten Nachricht für die Anwohner Am Nieberg. „Es ist ein ewiges Thema, das uns bei einigen Sitzungen verfolgt hat“, leitet das Stadtoberhaupt ein. In dem dortigen Wohngebiet steht häufig das Wasser.