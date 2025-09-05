Tourismus Pretziener Wehr: Verein setzt sich für Unesco-Welterbe-Titel ein
Gleich zwei Gründe zum Feiern: Das Pretziener Wehr besteht nun schon 150 Jahre – und ein neu gegründeter Verein will das Bauwerk zum Unesco-Welterbe deklarieren lassen.
05.09.2025, 18:00
Pretzien. - 150 Jahre Pretziener Wehr – mit diesem besonderen Anlass besuchten am Freitagvormittag zahlreiche Gäste die technisch und baulich eindrucksvolle Hochwasserschutzanlage in Pretzien. Zur Festveranstaltung eingeladen hatte der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW). Neben Führungen, Vorträgen und allerlei Glückwünschen wurde zudem eine bereits lang erwartete Vereinsgründung nun offiziell bekanntgegeben: Am Donnerstag hat sich nämlich der „Weltkulturerbe im Salzlandkreis e.V.“ gegründet – und der Verein hat großes vor.