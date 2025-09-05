Gleich zwei Gründe zum Feiern: Das Pretziener Wehr besteht nun schon 150 Jahre – und ein neu gegründeter Verein will das Bauwerk zum Unesco-Welterbe deklarieren lassen.

Zahlreiche Besucher kamen Freitagvormittag, um das 150-jährige Bestehen des Pretziener Wehres zu feiern. Das Wehr selbst wurde mit roten Schleifchen herausgeputzt und LHW-Mitarbeiter leiteten Führungen rund um das Bauwerk.

Pretzien. - 150 Jahre Pretziener Wehr – mit diesem besonderen Anlass besuchten am Freitagvormittag zahlreiche Gäste die technisch und baulich eindrucksvolle Hochwasserschutzanlage in Pretzien. Zur Festveranstaltung eingeladen hatte der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW). Neben Führungen, Vorträgen und allerlei Glückwünschen wurde zudem eine bereits lang erwartete Vereinsgründung nun offiziell bekanntgegeben: Am Donnerstag hat sich nämlich der „Weltkulturerbe im Salzlandkreis e.V.“ gegründet – und der Verein hat großes vor.