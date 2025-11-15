Die Jugendarbeit in Elend soll wiederbelebt werden. Dafür braucht es ehrenamtliche Betreuer. Zudem soll der Jugendclub an einen anderen Ort verlegt werden.

Angebote für Kinder im Harz: Jugendarbeit in Elend soll wiederbelebt werden

Elend. - Während die Jugendarbeit in der Oberharz-Stadt Elbingerode abgesichert ist und der dortige Club von den Kindern und Jugendlichen gut angenommen wird, sieht es in anderen Orten schlechter aus. Wie zum Beispiel in Elend. Nun soll ein Versuch unternommen werden, die Jugendarbeit in dem kleinen Harz-Ort wieder aufleben zu lassen.