Es kommt Bewegung in das langjährige Projekt Radweg zwischen Eggersdorf und Großmühlingen. Der Salzlandkreis und die Gemeinde haben einen Kompromiss gefunden.

Der Radweg auf der Chausseestraße rückt nach 20 Jahren ein Stückchen näher.

Eggersdorf/Großmühlingen. - In den vergangenen Wochen war das Thema Radweg wieder sehr präsent. Seit rund 20 Jahren warten die Anwohner beider Orte auf ihn. Der Unmut über den scheinbaren Stillstand war in beiden Orten deutlich spürbar. Im September verkündete Gemeindebürgermeister Marco Schmoldt (SPD) im Gespräch mit der Volksstimme: „Wir sind mit der Planung so weit wie noch nie.“