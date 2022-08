Rätselraten um Autowrack in der Saale bei Calbe geht weiter

Ein Autowrack in der Saale neben der Fähre in Calbe beschäftigt weiter die Polizei. Ein neues Indiz gibt es. Es führt ins Jahr 1996.

Calbe - Das Anfang August in der Saale neben der Fähre entdeckte Auto beschäftigt weiter die Polizei. Wie der Dezernatsleiter Hans Eichelberger der Polizeiinspektion mitteilte, blieb ein Bergeversuch des gefundenen Pkws am 5. August erfolglos. Das Fahrzeug konnte mit der zur Verfügung stehenden Technik nicht aus der Saale gezogen werden. Denn im Laufe der Jahre hatte sich das Fahrzeug mit Sedimenten gefüllt und war deshalb sehr schwer geworden. In Zukunft soll es einen neuen Bergeversuch geben, kündigt er an. Dazu wollen die Beamten einen Kran auffahren lassen, der mit größerer Kraft das Fahrzeug aus dem Fluss heben soll. Dazu gebe es aktuell Absprachen sowohl mit dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe sowie mit der Unteren Wasserbehörde der Kreisverwaltung in Bernburg, teilte die Polizei weiter mit.