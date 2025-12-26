Ein Papageienvogel sorgt in Kalbe für Aufsehen, als er in der Altstadt Schutz vor der Kälte sucht. Die ungewöhnliche Begegnung zur Weihnachtszeit wirft Fragen auf.

In Kalbe wurde ein exotischer Papagei gesichtet, der der klirrenden Kälte trotzt. Der Vogel war erst auf den zweiten oder dritten Blick zu erkennen.

Kalbe - Eine tierische Begegnung gab es am Vormittag des ersten Weihnachtsfeiertages für einige aufmerksame Kalbenser. Sie entdeckten nämlich in einem Fassadenbogen (Erker) des ortsbildprägenden Eckhauses an der Schulstraße/Stendaler Straße einen gefiederten Zeitgenossen, der augenscheinlich nicht aus hiesigen Gefilden stammte und entsprechend fror.