Einen Seniorenbeirat gibt es schon seit einigen Jahren im Jerichower Land. Ein Pendant für die jungen Menschen in der Region gibt es hingegen noch nicht. Das soll sich nun ändern.

Kinder und Jugendliche im Blick: Mehr Mitspracherecht für die Jugend im Jerichower Land

Im Jerichower Land sollen sich junge Leute zu Wort melden. Dafür soll ein Jugendbeirat entstehen.

Burg. - Das Kinder- und Jugendforum Burg und südliches Sachsen-Anhalt ist jüngst für sein Engagement von Landtagspräsident Gunnar Schellenberger ausgezeichnet worden. Auch das Genthiner Jugendforum ist sehr engagiert. Dies wollen die Kreispolitiker nun nutzen und über ein neues Gremium mit jungen Leuten aus der Region ins Gespräch kommen.

Wer an das Burger Kinder- und Jugendforum denkt, dem fällt wahrscheinlich zuerst das Mitternachtsturnier ein. Eine Veranstaltung, die im Januar 2026 zum sechsten mal stattfindet und bei der auch schon FCM-Stars wie Christian „Beckus“ Beck als Losfee fungiert haben. Doch das Forum ist genau wie sein Pendant in Genthin mehr als nur ein Veranstalter.

Impressionen vom 4. Mitternachtsturnier des Kinder- und Jugendforums Burg in der Täve-Schur-Halle. Foto: Marco Papritz

Nun hat die CDU im Kreistag die Gründung eines Jugendbeirates beantragt. Die Beteiligung von Jugendlichen sei ein wichtiger Schritt, um Relevanz, Attraktivität und Nachhaltigkeit zu ermöglichen, heißt es in der Beschlussvorlage.

Und: „Die Beteiligung der Jugendlichen fördert nicht nur deren Entwicklung, sondern bereichert auch die kulturelle Landschaft des Landkreises und stärkt das Gemeinschaftsgefühl aller Generationen.“

Beirat für junge Menschen im Jerichower Land: Verwaltung schlägt drei Modelle vor

„Die weitere inhaltliche Gestaltung sollten wir im Jugendhilfeausschuss diskutieren“, sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Matthias Fickel. Otto Voigt (Wir für das Jerichower Land) begrüßte die Initiative, mit einem Jugendparlament hatte seine Fraktion einen ähnlichen Gedanken verfolgt. Er regte an, auch im Bildungsausschuss die Details zum neuen Gremium zu besprechen.

Landrat Steffen Burchhardt (SPD) kündigte an, als Arbeitsgrundlage in der Verwaltung zwei, drei Modelle entwerfen zu lassen, wie ein solcher Jugendbeirat aussehen könnte. Die sollen dann in den Ausschüssen diskutiert werden. Dafür konnten sich alle Fraktionen erwärmen, einstimmig wurde der Antrag angenommen.