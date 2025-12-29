Die meistgeklickten Online-Beiträge: Was bewegte die Menschen aus Schönebeck, Calbe, Barby und dem Bördeland 2025? Das lässt sich anhand der Artikel-Aufrufe nachvollziehen.

Anfang März fallen bei einem SEK-Einsatz in Frohse tödliche Schüsse. Der Artikel dazu ist der Beitrag mit den fünftmeisten Klicks aus Schönebeck, Calbe, Barby und dem Bördeland.

Schönebeck. - Fast vergessene Erfindungen, tierische Tragödien sowie Unfälle und Sperrungen: Ein ereignisreiches Jahr mit facettenreicher Berichterstattung neigt sich seinem Ende entgegen. Doch welche Geschichten interessierten die Leser im Netz am meisten? Es folgen die Top 10 der meistgeklickten Artikel aus Schönebeck, Calbe, Barby und dem Bördeland im Jahr 2025.

Platz 1: Das Ende einer Ära

Mit 190.439 Aufrufen verzeichnete der Beitrag „Traditionsunternehmen in Schönebeck schließt: Ein Abschied mit Tränen“ das größte Interesse im Jahr 2025. In dem Text informierte die Volksstimme über die Geschäftsaufgabe der Firma Kilz am Schönebecker Marktplatz.

Platz 2: Wohnhaus versteigert

Der Artikel „Mindestgebot weit überstiegen: DDR-Plattenbau in Schönebeck versteigert“ erreichte 117.468 Aufrufe. Für 674.000 Euro wurde der in den 80ern in Schönebeck errichtete Wohnblock verkauft.

Dieser Plattenbau in der Magdeburger Straße in Schönebeck wurde für 674.000 Euro bei einer Versteigerung verkauft. Foto: Paul Schulz

Platz 3: Tragödie um Bruno

Mit 89.820 Klicks landet die Geschichte „Schönebeck: Tragödie um Schäferhund Bruno – gerettet und doch verloren“ auf Platz 3. Darin zeichnete die Volksstimme den von Schicksalsschlägen und kleinen Lichtmomenten geprägten Lebensweg des Tierheimhundes nach. Leider ohne Happy End.

Die tragische Lebensgeschichte des Schäferhundes Bruno interessierte viele Menschen im Netz. Foto: Tierheim Schönebeck

Platz 4: Erfindung aus Calbe

Der Beitrag „Warum der Kalaschnikow von Calbe mit seinem Gewehr nicht in Serie ging“ wurde 81.465 mal aufgerufen. Darin berichtete die Volksstimme über den Calbenser Erfinder Günther Machholz, der ein eigenes Sturmgewehr entwickelt hatte.

Günther Machholz au Calbe und sein MKM 88. Foto: Günther Machholz

Platz 5: Tödliche Schüsse

Bei einem SEK-Einsatz Anfang März in Frohse wird ein 26-jähriger Afghane von den Beamten erschossen. 80.378 Mal wurde der Artikel „Tödlicher Einsatz in Schönebeck – SEK erschießt Afghanen nach Messerangriff“ aufgerufen.

Platz 6: Ärger um Busfahrt

Mit 46.949 Klicks landet der Beitrag „‚Er fuhr einfach los‘: Siebenjähriger bleibt an der Barbyer Haltestelle zurück – Familie fordert Konsequenzen“ auf Platz 6 der meistgeklickten Onlinetexte der Region. Ein Grundschüler in Barby soll vom Busfahrer nicht mitgenommen worden sein.

Platz 7: Briefe verschwinden

Der Artikel „Briefe voller Geld verschwinden – jetzt reagiert die Deutsche Post“ verzeichnet 32.319 Aufrufe. Darin informierte die Volksstimme, dass die Post „arbeitsrechtliche Konsequenzen“ gezogen habe. Dem waren mehrere Briefdiebstähle in Barby vorangegangen.

Platz 8: Sperrung auf A14

Der Text „Achtung, Autofahrer! Sperrung nach Unfall auf A14“ erreichte 27.952 Aufrufe. Mehrfach kam es auf der A14 im Bereich von Welsleben beziehungsweise Schönebeck zu Unfällen und Sperrungen im Jahr 2025.

Platz 9: Elbepegel sinkt

Unter der Überschrift „‚Die Wasserstraße Elbe ist tot‘: Die dramatischen Folgen sinkender Pegel für Barby und die Region“ berichtete die Volksstimme über den extrem niedrigen Wasserstand der Elbe im Jahr 2025. Im Juli lag er in Barby bei gerademal 30 Zentimetern. 27.730 Mal wurde der Artikel angeklickt.

Platz 10: Gefahr auf Kreuzung

Der Artikel „Nach schwerem Unfall: Warum diese gefährliche Kreuzung trotzdem kein Tempolimit bekommt “ zählt 25.688 Aufrufe. Darin schrieb die Volksstimme über die Kreuzung zum Industriepark West in Schönebeck und warum sich mancher hier ein Tempolimit wünscht.