34 Initiativen und Vereine haben in der Kleinen Markthalle in Stendal für ihre Ideen geworben. Die Freiwilligen-Agentur Altmark hat zum „Engagement Auftakt 2026“ eingeladen.

Falko Jentsch vom CSD wirbt in der Kleinen Markthalle in Stendal für sein Projekt.

Stendal - Vom Naschgarten für Stendal-Stadtsee über mehr Teilhabe für Familien und Jugendlichen bis hin zum Bau von Nistkästen. In der Kleinen Markthalle in Stendal hatten engagierte Bürgerinnen und Bürger die Chance, ihre Ideen vorzustellen.

Beim „Engagement Auftakt 2026“ der Freiwilligen-Agentur Altmark gehörte für 90 Sekunden die Bühne ganz ihnen. 34 Initiativen und Vereine haben für das Ehrenamt geworben. Im Anschluss hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen.

Marion Zosel-Mohr, Vorsitzende der Freiwilligen-Agentur, zeigte sich begeistert von der Vielfalt der vorgestellten Projekte. Neben bekannten Gesichtern waren viele neue Ideengeber mit dabei. „Wir bieten dem Ehrenamt den Platz und sind hier der Steigbügel für all die tollen Projekte. Ich bin inspiriert. Es gibt vieles, woran man anknüpfen kann“, sagt sie.

„Engagement Auftakt 2026“: Frauke Büttner (links) von „Herz statt Hetze“ tauscht sich mit Elisabeth Seyer, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Stendal, aus. Foto: Leon Zeitz

Pflege, Tierschutz, Umwelt, Ukraine-Hilfe, Integration, Inklusion, demografischer Wandel, queere Themen, Kultur und vieles mehr waren Bestandteil der kurzen Präsentationen.

„Es geht nur gemeinsam. Die Zeiten sind vorbei, in denen wir Einzelkämpfer brauchen. Wir sollten alle unser Ego einmal hinterfragen und überlegen, was für unsere Region wirklich wichtig ist“, sagt Marion Zosel-Mohr.

Weitere Informationen rund ums Ehrenamt gibt es auf der Internetseite www.fa-altmark.de. Dort ist auch einer Veranstaltungsübersicht zu finden.