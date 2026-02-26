Feuerwehrmann beklagt sich im Hauptausschuss bei den Stadträten darüber, dass seine Einladung zur Jahreshauptversammlung nicht an die Fraktionen im Stadtrat weitergegeben wurde.

Ärger gibt es in der Rosenburger Feuerwehr über die Probleme in der Kommunikation im Stadtrat.

Groß Rosenburg. - In der Einheitsgemeinde gab es bei der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses Ärger aus den Reihen der Feuerwehr. Der Rosenburger Ortswehrleiter Olaf Schneider meldete sich hier in der Einwohnerfragestunde zu Wort und ließ seinem Ärger freien Lauf. Dabei beklagte er, dass zur jüngsten Jahreshauptversammlung der Wehr der Vorsitzende des Stadtrates die an ihn gerichtete Einladung nicht an die Fraktionen weitergeleitet hatte.