Das Saale-Krankenhaus in Calbe hat eine Partnerschaft mit dem Klinikum Magdeburg vereinbart. Damit sollen Patienten noch besser in der medizinischen Einrichtung behandelt werden können.

Saale-Krankenhaus in Calbe kooperiert mit Klinikum Magdeburg

Calbe. - Das Saale-Krankenhaus in Calbe und das Klinikum Magdeburg werden in Zukunft noch enger zusammenarbeiten. Beide Häuser unterschrieben dafür einen Kooperationsvertrag, der mit Wirkung zum 1. April in Kraft getreten ist, teilte ein Sprecher der Medicover mit, die das Saale-Krankenhaus betreibt.