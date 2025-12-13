Am 8. Dezember starb der Barbyer Musiker Joachim Knopf mit 70 Jahren. Er war als letztes im Duo „HinUndHer“ erfolgreich, schrieb eigene Rocktitel und Texte.

Saiten werden noch lange schwingen. Barby trauert um den Musiker Joachim Knopf

Barby. - Am 8. Dezember verstarb Joachim Knopf im Alter von 70 Jahren nach längerem Krankenhausaufenthalt. Der Barbyer war leidenschaftlicher Hobby-Musiker. Er begann seine Laufbahn im Studioensemble der Maisanwerke, das von Gerhard Wahl geleitet wurde. Auch im Kanu-Faschingsverein spielte er viele Sketche, die nie ohne Zugabe ausgingen.