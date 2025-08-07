Einwohner der Region mit Firmenwagen können wieder Kleinstmengen in den Wertstoffhöfen abgeben. Der Landrat hat ein Machtwort gesprochen.

Auf den Wertstoffhöfen des Kreiswirtschaftsbetriebes Salzlandkreis können Bürger Kleinmengen aus dem Privathaushalt kostenlos abgeben - nun auch wieder mit dem Firmewagen.

Schönebeck. - Landrat Markus bauer (SPD) hat durchgegriffen. Der Kreiswirtschaftsbetrieb nimmt ab sofort wieder kleine Mengen Grüngut und Sperrmüll von Privathaushalten ohne Gebühr an Wertstoffhöfen an – auch wenn es mit Firmenwagen angeliefert wird. Das teilte die Pressestelle des Salzlandkreises mit. Eine entsprechende Anweisung zur Änderung der jüngst vom Kreiswirtschaftsbetrieb eingeführten Regelung hat Landrat Markus Bauer Betriebsleiter Ralf Felgenträger erteilt.