Der Abschluss der Arbeiten an und in der Grünen Ecke in Zens ist am Freitagnachmittag entsprechend gefeiert worden. Was wurde gemacht und was steht in Zukunft bevor?

Die Grüne Ecke in Zens steht den Einwohnern des Dorfes und aus der Gemeinde Bördeland wieder zur Verfügung. Der Abschluss der Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten wurde am Freitag feierlich begangen.

Zens - Was im Jahr 2020 mit der Beantragung von Fördergeldern begann, ist am Freitagnachmittag feierlich abgeschlossen worden: Die Erweiterung, die Sanierung und die barrierefreie Erschließung der Grünen Ecke in Zens. Damit steht den Bürgern des Dorfes, aber auch allen anderen Menschen der Gemeinde Bördeland, diese wichtige Veranstaltungsstätte wieder zur Verfügung, freut sich der Zenser Ortsbürgermeister Frank Ahrend (CDU).

Die 1974 erbaute Grüne Ecke ist ein Wahrzeichen des Ortes und für das kulturelle und gesellschaftliche Miteinander unerlässlich. „Von Kitakindern bis zu den Senioren der Volkssolidarität steht die Grüne Ecke allen Altersgruppen offen“, sagte Ahrend bei der feierlichen Wiedereröffnung. Der Zenser Ortschef sowie Gemeindebürgermeister Marco Schmoldt (SPD) bedankten sich bei allen beteiligten Akteuren und Baufirmen für die gute Arbeit. Schmoldt hob aber hervor: „Die wichtigsten Leute sind hier nicht die Bürgermeister und auch nicht die Baufirmen. Die wichtigsten Leute sind die Menschen, die die Räume hier wieder nutzen und mit Leben füllen.“ Wie schon Frank Ahrend, so betonte auch Marco Schmoldt, dass die Grüne Ecke allen Bürgern der Gemeinde Bördeland zur Verfügung steht. Und so ließen es sich zahlreiche Gäste und Zenser auch nicht nehmen, bei Speis und Trank einen Blick in „ihre“ neue Grüne Ecke zu werfen. Bei Musik und netten Gesprächen sowie Hüpfburgen für die Kinder zog wieder das Leben in das Zenser Zentrum ein.

Vergrößerung und Barrierefreiheit

Doch was wurde konkret umgesetzt? Für insgesamt rund 80.000 Euro, 60.000 Euro davon über LEADER-Fördermittel finanziert, hat die Gemeinde einerseits die Toiletten renoviert und barrierefrei gestaltet. Weiterhin wurde der Gemeinschaftsraum vergrößert und es wurde an Fassade und am Eingangsbereich gearbeitet. Und auch wenn die Grüne Ecke nun bereits feierlich wiedereröffnet wurde, so sind noch ein paar Handgriffe zu machen. So sollen in Zukunft noch die Terrasse und die Außenfassade aufgehübscht werden.

Weiterhin sind die Ortschaftsräte und Frank Ahrend derzeit damit beschäftigt, ein Nutzungskonzept für dieses kulturelle Zentrum zu entwickeln. Denn von Privat- und Vereinsveranstaltungen und Feiern abgesehen, sollen in der Grünen Ecke auch politische Sitzungen und Sprechstunden stattfinden. „Es gilt, die Grüne Ecke zu pflegen und weiterzuentwickeln. Außerdem soll es hier noch mehr zu einem Treffpunkt werden, wo man miteinander ins Gespräch kommt. Feuerwehr, Vereine, Kunst und Kultur, Kirche – die Grüne Ecke ist ein Raum für alle“, sagt Ortsbürgermeister Frank Ahrend.