Zens - Gute Nachrichten für die Anwohner von Zens. Die Bauarbeiten am Sport- und Freizeitzentrum, der „Grünen Ecke“, neigen sich langsam dem Ende zu und eine Fertigstellung noch im August ist realistisch. „Aktuell sind die Maler vor Ort, zudem stehen noch kleinere Fliesen- sowie Elektroarbeiten an“, teilt Ortsbürgermeister Frank Ahrend (CDU) mit. Im Bördeland hatte es zuletzt viele Diskussionen um neue Windräder gegeben.

In zwei bis drei Wochen kann dann die Endreinigung stattfinden, ehe die Räumlichkeiten wieder mit Tischen und Stühlen ausgestattet werden. Einer Wiedereröffnung der Grünen Ecke steht somit nichts mehr im Wege. Geplant ist diese für den 22. September.

Ursprünglich sei diese für Mitte Juni geplant gewesen, allerdings habe es eine Reihe unvorhersehbarer Störungen und Verzögerungen gegeben, so Frank Ahrend. Zuletzt hielt ein Wasserrohrbruch die Bauarbeiten auf. „Das hat sehr lange gedauert und in dieser Zeit konnte das Objekt auch nicht betreten werden“, berichtet der Ortsbürgermeister.

Aktuell arbeite der Zenser Ortsrat außerdem an einem Konzept, dass die Nutzung der sanierten Räumlichkeiten regeln soll, so Ahrend. Das nächste Treffen dazu findet am 22. August statt.

Zwei Jahre dauerten die Sanierungsarbeiten jetzt ungefähr. Im August 2021 erhielt die Gemeinde den Bescheid über die stattgegebene Förderung durch das LEADER-Programm, welches „Projekte zur Erhaltung der Lebensqualität im ländlichen Raum“ unterstützt. Das Dorfgemeinschaftshaus soll zu einem barrierefreien „Haus der Begegnung“ und zu einem kulturellen Zentrum werden. Insgesamt 80000 Euro wurde für die Sanierung damals veranschlagt, was in die Errichtung eines barrierefreien Zugangs, die Erweiterung des Gemeinschaftsraumes, die Modernisierung der sanitären Anlagen sowie um die Arbeiten an der Fassade und an der Eingangstür fließen sollte.

Vom Resultat der Modernisierung können sich die Anwohner dann bei der Wiedereröffnung im September überzeugen.

Nachdem das Projekt der Restaurierung der Grünen Ecke sich allmählich dem Ende neigt, gibt es in Zens bereits Pläne für die nächste Neugestaltung: „Wir wollen den Volleyballplatz auf dem Gelände reaktivieren und so der Bevölkerung die Nutzung ermöglichen“, blickt Frank Ahrend voraus.