Straßenbau Sanierung in Schönebeck: Waren Straße und Kreisverkehr wirklich schon reparaturbedürftig?

Warum wurde der Kreisverkehr am Ruth-Lübschütz-Platz in Schönebeck erneuert, der auf den ersten Blick den Eindruck macht, dass die Fahrbahn im soliden Zustand ist? So geht das Land bei der Kontrolle der Straßen vor.