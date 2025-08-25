Ein Landwirt stößt beim Pflügen auf zwei Granaten. Noch heute sollen beide gesprengt werden. Die Landstraße 44 wird dafür gesperrt.

Sprengung geplant: Mehrere Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg in Samswegen gefunden

Wie hier auf einem Acker in Dahlenwarsleben wurden nun auch in Samswegen Granaten gefunden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst soll nun die Weltkriegsmunition sprengen.

Samswegen. - Eine böse Überraschung hat am Sonntag, 24. August, ein Bauer in Bleiche bei Samswegen in der Börde gemacht. Beim Pflügen seiner Ackerfläche hat er eine Granate gefunden.

Wie die Polizei des Reviers Börde informiert, habe er den Fund vom Sonntagnachmittag direkt gemeldet. „Nachdem die Kollegen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes vor Ort ankamen, bestätigte sich der Fund“, informiert Polizeisprecherin Claudia Seidemann. Demnach handelte es sich um eine knapp neun Zentimeter große Panzerabwehrgranate.

Granate wird gesprengt: Das müssen Anwohner und Autofahrer wissen

„Die Granate wurde umgelagert und eine Sprengung für den Folgetag geplant“, erklärt Seidemann. Docjh damit war es das noch nicht. Kurz darauf meldete sich der Landwirt erneut bei der Polizei und gab an, eine weitere Granate gefunden zu haben. Eine Inaugenscheinnahme und gegenenfalls die Sprengung des zweiten Fundes wurde ebenfalls für den Folgetag vereinbart.“

Die Sprengung soll nun heute gegen Mittag, 12 Uhr erfolgen. „Die angrenzende Landstraße wird für den Verkehr für den Zeitraum der Sprengmaßnahmen temporär gesperrt“, erklärt die Polizei. Zudem sollen Lautsprecherdurchsagen seitens der Polizei erfolgen, um eventuell Anwohner und Fahrzeugführer zu informieren.