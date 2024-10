Ein Sturm mit kräftigen Windböen ist am Sonntag über Schönebeck und das Bördeland hinweggefegt und hat Schäden verursacht. In Welsleben spricht man sogar von einem Tornado, der Dachziegel und Solar-Paneele von Dächern gerissen habe. Aber war es wirklich einer?

Mehrere Dachziegel dieses und weiterer Häuse in Welsleben wurden durch den Sturm am Sonntagmorgen abgeräumt. In dem Bördelandort sprechen Anwohner sogar von einem Tornado.

Schönebeck/Welsleben. - Am Sonntag ist ein starker Sturm über die Region um Schönebeck hinweggefegt. In Welsleben berichten Anwohner sogar von einem Tornado, der sichtbare Schäden angerichtet hat. „Ich bin am Sonntag gegen 5.40 Uhr durch die Geräusche des starken Regens aufgewacht. Da tobte der Sturm schon gewaltig“, schildert der Welsleber Wolfgang Mainhardt. Bei mehreren Häusern im Bereich der Magdeburger Straße in Welsleben sind Dachziegel durch den Sturm davongetragen worden.