Nach einer einjährigen Umbauzeit wurde an der Pestalozzi-Förderschule ein „LernRaum“ eröffnet. Er wendet sich gegen den Frontalunterricht und fordert die Schüler zum interaktiven Lernen heraus.

Scherenschnitt für neuen Lernraum an der Schönebecker Pestalozzi-Schule

Schnipp: Claudia Lede (2.v.l), Bert Knoblauch (3.v.l.), Markus Bauer (2.v.r) und Angelika Wolters vom Landesschulamt (rechts) gaben gestern den neuen Raum frei.

Schönebeck. - Frontalunterricht war gestern. Ein neuartiger Raum mit einem völlig neuem Unterrichtskonzept wurde gestern in Schönebeck präsentiert. In der Förderschule „J. H. Pestalozzi“, Träger ist der Salzlandkreis, haben die Schüler einen „FreiRaum“ bekommen, der einzigartig ist.