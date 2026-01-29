weather schneegriesel
  4. Gänzlich neues Konzept: Scherenschnitt für neuen Lernraum an der Schönebecker Pestalozzi-Schule

Nach einer einjährigen Umbauzeit wurde an der Pestalozzi-Förderschule ein „LernRaum“ eröffnet. Er wendet sich gegen den Frontalunterricht und fordert die Schüler zum interaktiven Lernen heraus.

Von Olaf Koch 29.01.2026, 12:02
Schnipp: Claudia Lede (2.v.l), Bert Knoblauch (3.v.l.), Markus Bauer (2.v.r) und Angelika Wolters vom Landesschulamt (rechts) gaben gestern den neuen Raum frei. Foto: Olaf Koch

Schönebeck. - Frontalunterricht war gestern. Ein neuartiger Raum mit einem völlig neuem Unterrichtskonzept wurde gestern in Schönebeck präsentiert. In der Förderschule „J. H. Pestalozzi“, Träger ist der Salzlandkreis, haben die Schüler einen „FreiRaum“ bekommen, der einzigartig ist.