Gänzlich neues Konzept Scherenschnitt für neuen Lernraum an der Schönebecker Pestalozzi-Schule
Nach einer einjährigen Umbauzeit wurde an der Pestalozzi-Förderschule ein „LernRaum“ eröffnet. Er wendet sich gegen den Frontalunterricht und fordert die Schüler zum interaktiven Lernen heraus.
29.01.2026, 12:02
Schönebeck. - Frontalunterricht war gestern. Ein neuartiger Raum mit einem völlig neuem Unterrichtskonzept wurde gestern in Schönebeck präsentiert. In der Förderschule „J. H. Pestalozzi“, Träger ist der Salzlandkreis, haben die Schüler einen „FreiRaum“ bekommen, der einzigartig ist.