Mit einem Winkelschleifer soll ein 34-Jähriger versucht haben, einen Baustellencontainer an der B246am zwischen Schönebeck und Gommern, aufzubrechen. Die Polizeo verfolgte ihn unter anderem mit einem Hubschrauber.

Schönebeck/Bördeland/Gommern. - Ein 34-jähriger Mann soll in einer Nacht im Mai 2025 versucht haben, nahe der B246a, zwischen Schönebeck und Gommern, Baucontainer einer Baustelle aufzubrechen und Werkzeuge zu stehlen. Im Schönebecker Amtsgericht erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage wegen versuchten Diebstahls in besonders schweren Fall gegen den Mann aus der Gemeinde Bördeland.