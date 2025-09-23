weather wolkig
  4. Das sagt der Oberbürgermeister: Schönebeck: 13,4 Millionen Euro mehr für Straßen, Schulen und Schwimmhalle

Wie die Stadt Schönebeck das Geld vom Bund aus dem Sondervermögen einsetzen wird.

Von Olaf Koch 23.09.2025, 17:57
Schönebeck. - Die Stadt Schönebeck wird 13,46 Millionen Euro aus dem Sondervermögen „Infrastruktur“ des Bundes bekommen. Das bestätigte Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) der Volksstimme. Bei dem Geld handelt es sich um ein pauschales Förderbudget. Die Summe wird – vorbehaltlich gesetzlicher Regelungen – im nächsten Jahr komplett überwiesen.