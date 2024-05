Archäologie Schönebeck: An der Magdeburger Straße finden derzeit Ausgrabungen statt

Bevor an der Stelle neugebaut werden kann, muss das Areal archäologisch untersucht werden. So sieht es das Denkmalschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vor. An drei Stellen in Schönebeck bahnen sich interessante Entdeckungen an.