Jörg Lustinetz ist für seine Lehrlingsausbildung ausgezeichnet worden. Seine Firma hat kaum Probleme, Nachwuchs zu finden. Was macht der Handwerker besser als andere?

Bad Salzelmen. - „Ausbilden wie die Götter“ – so in etwa könnte der Leitspruch von Jörg Lustinetz sein. Der Geschäftsführer des gleichnamigen Fachbetriebes für Bad, Sanitär, Lüftungen und Heizung kümmert sich im besonderen Maße um seine Lehrlinge. Das honorieren nicht nur die Lehrlinge, sondern jetzt auch das Bildungswerk der Wirtschaft Sachsen-Anhalt gGmbH, die die Firma Lustinetz mit einem Preis ausgezeichnet hat. Was macht Jörg Lustnetz besser als andere Ausbildungsbetriebe?