Schönebeck: Das Soziokulturelle Zentrum Treff ist auf Fördergelder angewiesen

Die Magdeburger Künstlerin Katrin Knabe hatte in den Ferien einen Kunstworkshop für Kinder angeboten. Die jungen Schüler lernten sowohl Arbeiten mit Holz, Pinsel oder Schere. Dies war einer von drei Kursen, die der Treff in den Ferien angeboten hatte. Doch nicht nur in den Ferien werden Kurse angeboten. Damit das auch in Zukunft so bleibt, bedarf es finanzieller Unterstützung.

Stefan Demps