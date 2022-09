Schönebeck: Dauertermin Montagsdemonstration

Schönebeck - Montagabend in Schönebeck wurde über einen längeren Zeitraum zu einem Spaziergang gebeten. Vor zwei Wochen änderte sich das, als Jens Bahr erstmals eine Demonstration anmeldete. Damals rechnete mit rund 50 Teilnehmern. Nach Polizeiangaben sollen es bis zu 250 Personen gewesen sein. War vor zwei Wochen noch nicht klar, ob daraus einen dauerhafte Veranstaltung wird, ist diese Frage inzwischen beantwortet. Zusammen mit seinen Mitstreiter wird Jens Bahr jeden Montag demonstrieren gehen. „Wir gehen jede Woche eine neue Strecke“, erläutert der Organisator. Grund dafür sei, dass möglichst viele Menschen erreicht werden sollte. Erste Erfolge seien auch schon bemerkbar, ist er sicher, da Aufmerksamkeit erregt worden sei. Auch für die nächsten Wochen ist die Demonstration geplant. „Das ist Planungssicherheit für alle“, begründet Bahr diese Maßnahme. Ein Ende hat er nicht im Blick, aber klar ist für ihn, dass es wohl noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird. „Bis wir uns Ziele erreichen, wird es dauern“, ist Jens Bahr überzeugt. Zur Demonstration sind nach ersten inoffiziellen Zählungen mehr als 200 Personen gekommen. Weiteren könnten im Laufe der Demonstration noch dazu stoßen. So ist es zumindest die vergangenen Male passiert. Gerechnet hatte der Veranstalter mit 100 bis 150 Teilnehmern, da parallel in Magdeburg ebenfalls Demonstrationen angemeldet waren. Mit offiziellen Zahlen von der Demonstration ist von Seiten der Polizei, erst am Dienstag zu rechnen.