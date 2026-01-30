Hat der ehemalige Ratsherr und Bürgermeister von Groß Salze, Ludwig Schneidewind, eine Ehrung verdient. Kein einfacher Fall.

Schönebeck: Der Mann, der Hexen jagte, hat eine Straße. Warum das so bleiben sollte

Die Schneidewind-Straße in Schönebeck ist nicht nur nach einem Vertreter der Familie benannt.

Schönebeck. - „Warum werden Kommunistenstraßen angegangen, aber Straßen mit Namen solcher Menschen wie Schneidewind sind okay?“ fragte ein Leser am Telefon. Gemeint ist damit Ludwig Schneidewind, ehemaliger Bürgermeister von Groß Salze.