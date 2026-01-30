weather schneegriesel
  4. Heimatgeschichte und Straßenumbenennung: Schönebeck: Der Mann, der Hexen jagte, hat eine Straße. Warum das so bleiben sollte

Hat der ehemalige Ratsherr und Bürgermeister von Groß Salze, Ludwig Schneidewind, eine Ehrung verdient. Kein einfacher Fall.

Von Stefan Demps 30.01.2026, 15:22
Die Schneidewind-Straße in Schönebeck ist nicht nur nach einem Vertreter der Familie benannt.
Schönebeck. - „Warum werden Kommunistenstraßen angegangen, aber Straßen mit Namen solcher Menschen wie Schneidewind sind okay?“ fragte ein Leser am Telefon. Gemeint ist damit Ludwig Schneidewind, ehemaliger Bürgermeister von Groß Salze.