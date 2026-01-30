Heimatgeschichte und Straßenumbenennung Schönebeck: Der Mann, der Hexen jagte, hat eine Straße. Warum das so bleiben sollte
Hat der ehemalige Ratsherr und Bürgermeister von Groß Salze, Ludwig Schneidewind, eine Ehrung verdient. Kein einfacher Fall.
Schönebeck. - „Warum werden Kommunistenstraßen angegangen, aber Straßen mit Namen solcher Menschen wie Schneidewind sind okay?“ fragte ein Leser am Telefon. Gemeint ist damit Ludwig Schneidewind, ehemaliger Bürgermeister von Groß Salze.