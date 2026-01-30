Energieversorgung im Harz Weniger Stromkosten für Wernigerode: Stadtwerke senken Preise – so viel sparen Kunden ab April
Ab April 2026 gelten neue Strompreise bei den Stadtwerken Wernigerode. Was die Senkung für rund 25.000 Kunden im Harz bedeutet.
Aktualisiert: 30.01.2026, 16:40
Wernigerode. - Lange war bei den Stadtwerken Wernigerode wegen Unsicherheitsfaktoren bei Netzentgelten und staatlichen Umlagen nicht klar, wie sich die Strompreise 2026 entwickeln. Nun bereitet der Harzer Energieversorger seine 25.000 Kunden mit einem Jahresbedarf von etwa 50 Millionen Kilowattstunden auf eine Änderung ab 1. April vor.