Ab April 2026 gelten neue Strompreise bei den Stadtwerken Wernigerode. Was die Senkung für rund 25.000 Kunden im Harz bedeutet.

Weniger Stromkosten für Wernigerode: Stadtwerke senken Preise – so viel sparen Kunden ab April

Nach der Ablesung ihrer Zählerstände 2025 dürfen Tausende Strom-Kunden der Stadtwerke Wernigerode nun auf eine Preissenkung hoffen.

Wernigerode. - Lange war bei den Stadtwerken Wernigerode wegen Unsicherheitsfaktoren bei Netzentgelten und staatlichen Umlagen nicht klar, wie sich die Strompreise 2026 entwickeln. Nun bereitet der Harzer Energieversorger seine 25.000 Kunden mit einem Jahresbedarf von etwa 50 Millionen Kilowattstunden auf eine Änderung ab 1. April vor.