Beim DRK in Klötze werden schon jetzt mehr Altkleidung abgegeben als ausgegeben. Sollten Container in der Region abgebaut werden, könnte sich dieser Effekt noch verstärken.

Klötze. - Bundesweit werden immer mehr Altkleidercontainer abgebaut. Vor einiger Zeit konnten die Entsorgungsunternehmen damit noch gutes Geld verdienen. Sie verkauften die Klamotten nach Asien oder Afrika. Doch damit ist es vorbei. Denn in den Altkleidercontainern landen oft nur noch kaputte oder minderwertige Sachen. Die sind unbrauchbar, nicht zum Verkauf geeignet. Und selbst wenn: Großen Bedarf gibt es nicht mal mehr in Entwicklungsländern. Folge: Die Altkleidercontainer sind unrentabel geworden.