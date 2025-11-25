Immer wieder gibt es Beschwerden über gefährliche Stellen an der Berliner Chaussee. Nun haben Anwohner erneut Alarm geschlagen – und die Stadt nimmt Stellung.

Raser und riskante Manöver: Sicherheit auf Berliner Chaussee schon wieder im Fokus

Die Berliner Chaussee in Magdeburg: Immer wieder Thema im Stadtrat wegen Verkehrssicherheit.

Magdeburg. - Die Berliner Chaussee sorgt regelmäßig für Diskussionen im Stadtrat. Seit dem tödlichen Unfall eines 13-Jährigen steht die Sicherheit dort besonders im Fokus. Die Stadt reagierte mit Tempo 50 statt 70 – ein klares Signal für mehr Vorsicht. Dennoch melden Anwohner weiterhin Probleme.