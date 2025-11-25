weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Verkehr in Magdeburg: Raser und riskante Manöver: Sicherheit auf Berliner Chaussee schon wieder im Fokus

Verkehr in Magdeburg Raser und riskante Manöver: Sicherheit auf Berliner Chaussee schon wieder im Fokus

Immer wieder gibt es Beschwerden über gefährliche Stellen an der Berliner Chaussee. Nun haben Anwohner erneut Alarm geschlagen – und die Stadt nimmt Stellung.

Von Romy Bergmann 25.11.2025, 06:45
Die Berliner Chaussee in Magdeburg: Immer wieder Thema im Stadtrat wegen Verkehrssicherheit.
Die Berliner Chaussee in Magdeburg: Immer wieder Thema im Stadtrat wegen Verkehrssicherheit. Foto: Sabine Lindenau

Magdeburg. - Die Berliner Chaussee sorgt regelmäßig für Diskussionen im Stadtrat. Seit dem tödlichen Unfall eines 13-Jährigen steht die Sicherheit dort besonders im Fokus. Die Stadt reagierte mit Tempo 50 statt 70 – ein klares Signal für mehr Vorsicht. Dennoch melden Anwohner weiterhin Probleme.