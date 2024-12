Mit 155 Millionen Euro wird der Glasfaserausbau in Sachsen-Anhalt gefördert. Einer der Nutznießer davon sind auch die Stadtwerke Schönebeck.

Christian Borkenhagen (im Bagger) und Knut Fiereck machen in der Randauer Straße in Elbenau ein weiteres Loch zu, wo Glasfaser verlegt wurde.

Schönebeck/Grünewalde/ Plötzky/Pretzien. - Der Glasfaserausbau in Sachsen-Anhalt wird durch den Bund und das Land gefördert. Für Schönebeck sind dafür die Stadtwerke verantwortlich. Doch der Ausbau und Anschluss ist nicht billig, entsprechend sind auch hier Fördergelder notwendig. 155 Millionen stellen Bund und Land dafür insgesamt zur Verfügung. Laut Angaben des Ministeriums für Infrastruktur und Digitales sind die Fördermittel für 14 Ausbauprojekte in allen Landesteilen vorgesehen. Der Bund beteiligt sich an den Ausbauprojekten mit rund 97 Millionen Euro. Das Land steuert rund 57 Millionen Euro aus dem Sondervermögen Corona bei. Kommunale Eigenanteile seien für den Abruf der Fördermittel nicht erforderlich.