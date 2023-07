Schönebeck - Das große Stadtfest zum 800-jährigen Jubiläum Schönebecks und der damit verbundene historische Festumzug rücken immer näher. Vom 24. bis 27. August knallen dann die Korken. Doch bevor gefeiert werden kann, muss geplant werden. Die Volksstimme hat bei der Stadt sowie beim beauftragten Veranstalter, Carsten Mende von Maxi-Top, nachgefragt, wie konkret die Pläne bereits sind und worauf sich die Schönebecker freuen können. Letzterer verspricht schonmal: „Das wird ein ’fettes’ Festwochenende.“

Mehr als 1300Teilnehmer

Zunächst zum großen Festumzug, der am Sonntag, 27. August, ab 10 Uhr, durch die Stadt ziehen wird. Laut Frank Nahrstedt aus der städtischen Pressestelle beteiligen sich mehr als 1300 Personen am Umzug. Die Schönebecker können auf über 50 Schaubilder unter dem Motto „Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft“ gespannt sein.

Außerdem steht mittlerweile auch die Route fest, auf der der Umzug durch die Stadt führen wird. Symbolischer Ausgangspunkt ist demnach der Marktplatz Bad Salzelmen, wobei sich die Teilnehmer schon in Edelmannstraße und Boeltzigstraße aufstellen werden. Über den Kreuzungsbereich August-Bebel-Straße / Wilhelm-Hellge-Straße führt die Strecke die Hellge-Straße entlang bis zum Stadtfeld. Hier biegt der Umzug rechts ab, passiert die dortige Bühne und zieht im Anschluss die Friedrichstraße in Richtung Marktplatz entlang. Auch in der Friedrichstraße wird es eine moderierte Bühne geben. Der Festumzug wird dann seinen Weg über die Salzer Straße in Richtung Salztor fortführen. An der Gabelung Richtung Tischlerstraße und Böttcherstraße fahren die Wagen dann aus und die Fußgänger sammeln sich auf dem Marktplatz.

„Zur Unterstützung des Umzugs haben sich bereits einige Freiwillige gefunden. Gern können sich Interessierte noch bei Ines Steuer, Mitarbeiterin Kultur und Sport der Stadt Schönebeck, melden, um den Umzug im Sicherheitsbereich zu begleiten“, teilt Frank Nahrstedt weiter mit. Das geht telefonisch unter (03928)710565 oder via Mail an i.steuer@schoenebeck-elbe.de.

Weiterhin gibt es noch eine gute Nachricht für die Sparfüchse der Stadt. Der Festumzug, für den mit Kosten in Höhe von etwa 70 000 Euro kalkuliert wird, wird vom Land gefördert. „Der Zuwendungsbescheid ist angekommen, es werden 50 Prozent der Kosten, also etwas über 30 000 Euro, übernommen“, teilt Frank Nahrstedt auf Anfrage der Volksstimme mit.

Musik: Von Schlager überRock und Pop bis Techno

Vom historischen Umzug abgesehen, wird der 800. Stadtgeburtstag bereits ab Donnerstagabend mit Carmina Burana mit der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie gefeiert. Auf der Salineinsel, auf dem Marktplatz und auf dem Salzblumenplatz erwarten Jung und Alt dann ab Freitag die unterschiedlichsten Attraktionen und Musik-Acts.

Musikalisch verspricht Carsten Mende ein breites Spektrum, wo „für jeden was dabei ist.“ Die Genres reichen von Blasmusik und Schlager über Oldies, Blues und Folk bis hin zu Rock, Techno und Elektro. „Mir fällt nichts ein, was da noch fehlen würde“, sagt der Veranstaltungsprofi. Mit dabei sind unter anderem der diesjährige DSDS-Sieger Sem Eisinger, die ABBA-Tribute-Band „ABBA World Revival“, irische Folk-Musiker, das Stadtblasorchester Köthen, verschiedene DJs, die Ost-Rock-Band „Hardy & Heroes“ und viele mehr.

Sem Eisinger wird am letzten Tag des Festwochenendes in der Elbestadt erwartet. IMAGO/Future Image

Auf der Salineinsel erwartet die Schönebecker unter anderem ein Mittelalterbereich samt Gauklern, mittelalterlicher Musik und Speisen sowie Schwert-Schau-Kämpfen. „Da kann man richtig ins Mittelalter eintauchen“, so Carsten Mende. Auch eine „Blaulicht-Ecke“ soll es geben, wo neben THW und DRK auch Polizei und Verkehrswacht mit Überschlagssimulator und weiteren Angeboten aufwarten.

Zudem präsentieren sich verschiedene Vereine im Regionaldorf. Unter anderem der Shantychor, die Breakdancer von Union Schönebeck, die Tangoschmiede und weitere Vereine und Institutionen werden sich dort vorstellen.

Außerdem sind von Freitag bis Sonntag die „Geschwister Weisheit“ auf der Salineinsel zu Gast und werden die Besucher mit einer beeindruckenden Hochseil-Shows verblüffen.

Rund um die Salzblume werden zudem Schausteller die verschiedenen Fahrgeschäfte aufbauen. Unter anderem wird es ein 21 Meter hohes Fahrgeschäft geben, das es nur zwei oder drei Mal in Deutschland gibt. „Das ist also schon etwas besonderes“, macht Mende neugierig. Ein Riesenrad an dem Wochenende zu organisieren, sei ihm leider nicht gelungen, bedauert der Veranstalter. „Ich habe überall angefragt, aber die sind alle schon verbucht.“ Weiterhin wird in der Nähe der Salzblume auch eine Kunsthandwerkermeile ihren Platz finden

Party, Disco undLasershow

Als weitere Höhepunkte nennt Mende die große MDR-Party auf dem Marktplatz und die parallel stattfindende Disconacht auf der Salineinsel. „Mit Elektro und Techno ist die vor allem für die Jugendlichen gedacht“, erklärt der Maxi-Top-Chef. Gegen Mitternacht ist zudem eine actionreiche Lasershow auf dem Markt geplant.

Mit all dem und noch weiteren Attraktionen, dürfte also in der Stadt im August so einiges los sein. Schönebeck feiert zum 800. Geburtstag eine wirklich „fette“ Party.