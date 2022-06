Schönebeck: Filiale der Deutschen Bank erledigt im Rahmen des konzernweiten Social Days Gartenarbeiten im Kurpark Bad Salzelmen

Die Filiale der Deutschen Bank in Schönebeck war am Mittwoch im Kurpark unterwegs und hat dort kleinere Tätigkeiten zur Verschönerung durchgeführt. Dies hat im großen Unternehmen wie auch bei der hiesigen Filiale Tradition.

as Team der Deutschen Bank Schönebeck engagierte sich im Rahmen des Social Days in diesem Jahr im Kurpark. Gemeinsam mit ihren Mitarbeitern wurde bei bestem Wetter geharkt und geschnitten.

Schönebeck - „Für uns Schönebecker ist der Kurpark ein zentraler Punkt der Stadt“, erklärt Lena Künzel, Filialleiterin der Deutschen Bank in Schönebeck, die Entscheidung, den Social Day in Bad Salzelmen durchzuführen. Am Mittwoch haben sich die zehn Mitarbeiter, die sich sonst um Geldgeschäfte oder Immobilien kümmern, aufgemacht, Unkraut zu entfernen.