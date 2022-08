Tourismus Schönebeck: Fragen nach der verschwundenen „Marco Polo“

Das Theaterschiff ist an einigen Tagen nicht an der Anlegestelle anzutreffen, was Leser verwundert. Gerade im Hinblick auf geringe Pegel und eingestellten Fährbetrieb. Doch die Marco Polo hat da weniger Einschränkungen als andere. Welche das sind.