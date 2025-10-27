Mehrere mit Gift beziehungsweise scharfkantigen Objekten gespickte Köder sollen in Schönebeck gesichtet worden sein. Was ist der Polizei bekannt, was rät der Tierarzt?

In Schönebeck sind laut Postings in den sozialen Medien Köder mit spitzen und scharfkantigen Objekten gefunden worden. Laut den Postings sollen sogar Hunde verstorben sein.

Schönebeck. - Hundebesitzer in Schönebeck sollten bei den Gassirunden mit ihren Tieren derzeit besonders wachsam sein. Mehreren Postings in den sozialen Medien zufolge wurden im Stadtgebiet nämlich Giftköder beziehungsweise mit scharfkantigen Gegenständen gespickte Nahrungsmittel verteilt. Zwei bis drei Hunde, die die Köder gefressen haben sollen, seien daran gestorben. Unter anderem im Bereich der Otto-Kresse-Straße, Triftweg und der Paul-Illhardt-Straße wurden laut den Postings Köder entdeckt.