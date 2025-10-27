Der Winter kommt, das steht fest. Und damit verbunden sind auch glatte Straßen. Reicht das Streugut aus? Ministerin auf Arbeitsbesuch in Gardelegen.

Eiskalter Winter? Wie sich die Straßenmeistereien im Land vorbereitet haben

Die 23 Straßenmeistereien sind gut gerüstet für den Winter. Am Standort in Gardelegen lagern allein 1.200 Tonnen Salz und 80 Kubikmeter Magnesiumsole, hier Ministerin Lydia Hüskens in einem der modernen Streufahrzeuge.

Gardelegen. - Im Winter, bei Schnee und Eis, arbeiten die knapp 750 Mitarbeiter der 23 Straßenmeistereien in Sachsen-Anhalt im Schichtdienst. Darunter sind auch die 27 Mitarbeiter der Straßenmeisterei in Gardelegen. Morgens um 3 Uhr geht es los. Bis zum Schüler- und Berufsverkehr sollen im Bedarfsfall die Straßen beräumt und eisfrei sein. Das ist zumindest das Ziel, sagt Manfred Loose, Chef der Straßenmeisterei, gestern bei einem Arbeitsbesuch von Lydia Hüskens, Ministerin für Infrastruktur und Digitales, in Gardelegen zum Auftakt der Saison.