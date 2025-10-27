Dass die Kommune 2024 so gute Einnahmen erzielt hat, fällt ihr nun für 2026 quasi auf die Füße. Sie erhält deutlich weniger Geld vom Land. Nicht das einzige Problem.

Kämmerin Manuela Dietrich-Beckers und ihre Kollegen sehen sich vor einer großen Herausforderung.

Kalbe - Der Stadtrat und die Verwaltung der Einheitsgemeinde Kalbe sehen sich einer enormen Herausforderung gegenüber. „Von einer Nehmerkommune sind wir zu einer Geberkommune geworden“, erklärt Kämmerin Manuela Dietrich-Beckers. Und das bedeutet nichts anderes, als dass die Einheitsgemeinde im nächsten Jahr, bedingt durch das Finanzausgleichsgesetz (FAG), mit deutlich weniger Geld auskommen muss. Doch woran liegt das genau?