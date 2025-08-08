weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Augmented Reality: Schönebeck hat jetzt zwei Stellen für ein Online-Museum in freier Natur

Augmented Reality Schönebeck hat jetzt zwei Stellen für ein Online-Museum in freier Natur

Wie digitale Inhalte in die reale Welt eingeblendet werden, kann man jetzt auf der Salineinsel und am Gradierwerk erleben. „Augmented Reality“ in Schönebeck – wie funktioniert das?

Von Olaf Koch 08.08.2025, 06:01
So einfach geht es: scannen, bestätigen und sofort anschauen. Dabei kann das Handy am Standort nach rechts und links bewegt werden.
So einfach geht es: scannen, bestätigen und sofort anschauen. Dabei kann das Handy am Standort nach rechts und links bewegt werden. Foto: Olaf Koch

Schönebeck. - Mit zwei Stationen nimmt die Stadt Schönebeck an einem neuen, digitalen Projekt teil. „Auf den Spuren des weißen Goldes“ heißt die besondere Online-Zeitreise, die vom Magdeburger Tourismusverband Elbe-Börde-Heide initiiert wurde. Das Gradierwerk und die Salineinsel sind teil der Tour, die Touristiker der Stadt und der Tourismusverband nun der Öffentlichkeit vorstellten. Wie alles funktoniert.