Augmented Reality Schönebeck hat jetzt zwei Stellen für ein Online-Museum in freier Natur
Wie digitale Inhalte in die reale Welt eingeblendet werden, kann man jetzt auf der Salineinsel und am Gradierwerk erleben. „Augmented Reality“ in Schönebeck – wie funktioniert das?
08.08.2025, 06:01
Schönebeck. - Mit zwei Stationen nimmt die Stadt Schönebeck an einem neuen, digitalen Projekt teil. „Auf den Spuren des weißen Goldes“ heißt die besondere Online-Zeitreise, die vom Magdeburger Tourismusverband Elbe-Börde-Heide initiiert wurde. Das Gradierwerk und die Salineinsel sind teil der Tour, die Touristiker der Stadt und der Tourismusverband nun der Öffentlichkeit vorstellten. Wie alles funktoniert.