Wie digitale Inhalte in die reale Welt eingeblendet werden, kann man jetzt auf der Salineinsel und am Gradierwerk erleben. „Augmented Reality“ in Schönebeck – wie funktioniert das?

Schönebeck hat jetzt zwei Stellen für ein Online-Museum in freier Natur

So einfach geht es: scannen, bestätigen und sofort anschauen. Dabei kann das Handy am Standort nach rechts und links bewegt werden.

Schönebeck. - Mit zwei Stationen nimmt die Stadt Schönebeck an einem neuen, digitalen Projekt teil. „Auf den Spuren des weißen Goldes“ heißt die besondere Online-Zeitreise, die vom Magdeburger Tourismusverband Elbe-Börde-Heide initiiert wurde. Das Gradierwerk und die Salineinsel sind teil der Tour, die Touristiker der Stadt und der Tourismusverband nun der Öffentlichkeit vorstellten. Wie alles funktoniert.