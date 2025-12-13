Schienenersatzverkehr und Verspätungen DB: Fahrpläne sorgen für Panik bei Pendlern
Bahn.de und DB-Navigator versetzen Reisende bis Anfang der Woche in Panik: Der RE1 fährt ab Sonntag nur noch alle zwei Stunden. Eine Pendlerin berichtet von ihren Erfahrungen auf der Strecke und warum sie Fahrplänen nicht mehr traut.
13.12.2025, 16:34
Genthin - Der im Internet noch am Dienstag einzusehende, am Sonntag in Kraft tretende Winterfahrplan hatte es in sich. Pendler in Richtung Magdeburg trauten ihren Augen nicht.