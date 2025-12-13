weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Schienenersatzverkehr und Verspätungen: DB: Fahrpläne sorgen für Panik bei Pendlern

Schienenersatzverkehr und Verspätungen DB: Fahrpläne sorgen für Panik bei Pendlern

Bahn.de und DB-Navigator versetzen Reisende bis Anfang der Woche in Panik: Der RE1 fährt ab Sonntag nur noch alle zwei Stunden. Eine Pendlerin berichtet von ihren Erfahrungen auf der Strecke und warum sie Fahrplänen nicht mehr traut.

Von Simone Pötschke 13.12.2025, 16:34
Der RE 1 fährt künftig nur noch alle zwei Stunden ab Genthin, dafür fährt nun auch der RB 40 bis Genthin.
Der RE 1 fährt künftig nur noch alle zwei Stunden ab Genthin, dafür fährt nun auch der RB 40 bis Genthin. Fotos (2): Simone Pötschke

Genthin - Der im Internet noch am Dienstag einzusehende, am Sonntag in Kraft tretende Winterfahrplan hatte es in sich. Pendler in Richtung Magdeburg trauten ihren Augen nicht.