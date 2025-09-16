Wer sich schon immer mal als Schauspieler probieren wollte, hat im Mehrgenerationenhaus in Schönebeck vielleicht bald Gelegenheit dazu. Hier bildet sich nämlich eine Laienschauspielgruppe.

Regisseur Ilja Hübner (l.) bei einer Probe in Magdeburg. Hübner will nun auch in Schönebeck eine Hobby-Theatergruppe anleiten.

Schönebeck. - Im Mehrgenerationenhaus (MGH) in der Bahnhofstraße in Schönebeck findet am Mittwoch, 17. September, ein Treffen für Hobby-Schaupieler und die, die es werden wollen, statt. Ab 16 Uhr startet die Infoveranstaltung, bei der es um die Gründung einer neuen Theatergruppe geht, informiert Stefan Assig, Projektkoordinator im MGH.