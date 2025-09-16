Mehrgenerationenhaus Schönebeck: Hobby-Schauspieler für Krimikomödie gesucht
Wer sich schon immer mal als Schauspieler probieren wollte, hat im Mehrgenerationenhaus in Schönebeck vielleicht bald Gelegenheit dazu. Hier bildet sich nämlich eine Laienschauspielgruppe.
16.09.2025, 18:00
Schönebeck. - Im Mehrgenerationenhaus (MGH) in der Bahnhofstraße in Schönebeck findet am Mittwoch, 17. September, ein Treffen für Hobby-Schaupieler und die, die es werden wollen, statt. Ab 16 Uhr startet die Infoveranstaltung, bei der es um die Gründung einer neuen Theatergruppe geht, informiert Stefan Assig, Projektkoordinator im MGH.