weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Mehrgenerationenhaus: Schönebeck: Hobby-Schauspieler für Krimikomödie gesucht

Mehrgenerationenhaus Schönebeck: Hobby-Schauspieler für Krimikomödie gesucht

Wer sich schon immer mal als Schauspieler probieren wollte, hat im Mehrgenerationenhaus in Schönebeck vielleicht bald Gelegenheit dazu. Hier bildet sich nämlich eine Laienschauspielgruppe.

Von Paul Schulz 16.09.2025, 18:00
Regisseur Ilja Hübner (l.) bei einer Probe in Magdeburg. Hübner will nun auch in Schönebeck eine Hobby-Theatergruppe anleiten.
Regisseur Ilja Hübner (l.) bei einer Probe in Magdeburg. Hübner will nun auch in Schönebeck eine Hobby-Theatergruppe anleiten. Foto: Karolin Aertel

Schönebeck. - Im Mehrgenerationenhaus (MGH) in der Bahnhofstraße in Schönebeck findet am Mittwoch, 17. September, ein Treffen für Hobby-Schaupieler und die, die es werden wollen, statt. Ab 16 Uhr startet die Infoveranstaltung, bei der es um die Gründung einer neuen Theatergruppe geht, informiert Stefan Assig, Projektkoordinator im MGH.