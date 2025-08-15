Politisches Erdbeben in der Türkei Schönebeck: Ist die Städtepartnerschaft mit Söke in Gefahr?
Bürgermeister Arıkan aus Schönebecks Partnerstadt in der Türkei wechselt die Partei – von der CHP zu Erdogans AKP. Was hat das für Auswirkungen auf die Städtepartnerschaft?
15.08.2025, 17:51
Schönebeck/Söke. - Politisches Erdbeben in Schönebecks Partnerstadt Söke. Dort haben Bürgermeister Mustafa Iberya Arıkan und die Regionspräsidentin von Aydin, Özlem Çerçioglu, die Partei gewechselt: von der CHP zum Erzfeind AKP. Die beiden stellvertretenden Bürgermeister von Söke sind nicht mehr im Amt. Was bedeutet das jetzt für Schönebeck, die Städtepartnerschaft und die Jugendaustausche?