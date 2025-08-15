Bürgermeister Arıkan aus Schönebecks Partnerstadt in der Türkei wechselt die Partei – von der CHP zu Erdogans AKP. Was hat das für Auswirkungen auf die Städtepartnerschaft?

Schönebeck: Ist die Städtepartnerschaft mit Söke in Gefahr?

Die Region Aydin hat rund 1,2 Millionen Einwohner und ist der Provinzhauptstadt. Zum Verwaltungszentrum gehören unter anderem die Städte Kuşadası (im Bild) und die Partnerstadt Söke.

Schönebeck/Söke. - Politisches Erdbeben in Schönebecks Partnerstadt Söke. Dort haben Bürgermeister Mustafa Iberya Arıkan und die Regionspräsidentin von Aydin, Özlem Çerçioglu, die Partei gewechselt: von der CHP zum Erzfeind AKP. Die beiden stellvertretenden Bürgermeister von Söke sind nicht mehr im Amt. Was bedeutet das jetzt für Schönebeck, die Städtepartnerschaft und die Jugendaustausche?