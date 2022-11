Städtepartnerschaft Schönebeck: Jugendaustausch mit Schülern aus der Türkei und Litauen

Ein internationales Treffen mit Jugendlichen aus der Türkei, Litauen und Deutschland findet derzeit in Schönebeck statt. Am Montagabend hat ein Festabend stattgefunden, an dem auch ein ganz besonderer Gast teilnahm.