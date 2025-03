Schönebeck. - Dafür ist Tobias Süßenbach von der gleichnamigen Reederei in Schönebeck zu haben. Er hat mit dem FCM-Fanclub Kollektiv Elbenau eine Wette zu laufen: Steigt die Magdeburger Elf in diesem Jahr in die 1. Bundesliga auf, wird die „Marco Polo“ für den Rest der Saison am Heck mit Logo und blau-weißem FCM-Schriftzug über die Flüsse der Region schippern. Derzeit stehen Farben und Pinsel noch im Keller – und der Club etwas höher auf Platz 5.

