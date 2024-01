Seit 2008 stehen Pretzien, Plötzky und Ranies Zahlungen von der Stadt Schönebeck zu, jedoch wurde erst 2023 das Geld erstmals ausgezahlt. Um welche Summen geht es und was halten die Bürgermeister für angebracht?

Plötzky/Pretzien/Ranies. - Finanziell geht es der Stadt Schönebeck derzeit so gut, wie schon lange nicht mehr. Zuletzt stand sogar endlich mal Geld zur Verfügung, um zusätzlich Kultur, Jugend und Sport mit jeweils 20.000 Euro zu fördern. Vielleicht genau die richtige Zeit, um auch mehr in die ostelbischen Ortschaften zu investieren? Zumindest fragte SPD-Stadtrat und Plötzkys ehemaliger Ortsbürgermeister Martin Kütz das kürzlich im Finanzausschuss an. Konkret wollte er wissen, ob die Ortschaften östlich der Elbe ein Budget zur eigenständigen Verfügung erhalten können. „Gibt es Rechtsvorschriften, die dagegen sprechen und wie steht die Stadt dazu?“, wollte Kütz wissen.